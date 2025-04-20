EMERGÈNCIES
Un incendi calcina dos furgonetes d’Aspros a Ciutat Jardí
Les flames van cremar un arbre i diverses instal·lacions elèctriques. La nit de divendres al carrer Monestir de Vallbona
Ampli desplegament dels dispositius de seguretat divendres a la nit a Ciutat Jardí, després que un incendi calcinés dos furgonetes de la Fundació Aspros, així com un arbre i diverses instal·lacions elèctriques. L’avís es va rebre a les 22.29 hores i fins al lloc es van traslladar sis dotacions dels Bombers de la Generalitat, a més de patrulles policials. Les primeres informacions avisaven que sortien espurnes d’un pal de la llum al carrer Monestir de Vallbona.
El foc va cremar un arbre i dos furgonetes que estaven aparcades a l’exterior del centre ocupacional de la Fundació Aspros. Fonts de l’entitat van assenyalar que les flames només van danyar els vehicles però que no van causar danys al centre ni tampoc hi va haver persones afectades. Sobre les causes de l’incendi, van assenyalar que esperaven els informes policials per saber com s’havia iniciat. El foc va afectar diverses instal·lacions elèctriques pròximes als habitatges, segons van informar des dels Bombers, però no cap casa. L’incident va causar una gran expectació entre els veïns, que van seguir des del carrer l’actuació dels Bombers per apagar el foc, que va calcinar per complet una de les furgonetes i va causar greus danys en una altra.
D’altra banda, els Bombers van extingir un incendi que va calcinar dos contenidors al Centre Històric. L’avís es va rebre a les 21.41 hores de divendres al carrer del Palau. Així mateix, les flames també van afectar el frontal d’una furgoneta que estava aparcada a la zona. Aquest és un dels deu incendis de contenidors en els quals van treballar divendres a la nit els Bombers en el conjunt de Catalunya. Val a recordar que la setmana passada un incendi va calcinar tres contenidors al carrer Doctora Castells, a Cappont. Les flames també van afectar un quart contenidor, a més d’un arbre i un fanal. Uns dies abans, havien cremat quatre contenidors en una sola jornada en diferents carrers del barri de la Mariola.