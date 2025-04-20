POLÍTICA
Palau impulsa una ‘cimera’ d’alcaldes de Lleida i Osca
Per traçar una estratègia comuna
El cap de l’oposició a la Paeria, Xavi Palau (PP), es va reunir ahir a Lleida amb l’alcalde de Fraga, José Ignacio Gramún, i les alcaldesses de Binèfar, Patricia Rivera, i de Tamarit de Llitera, Sandra González, per “establir sinergies i estratègies comunes”. “Només podrem avançar junts a través del diàleg, el suport institucional i la col·laboració”, va assenyalar. Van analitzar les oportunitats de col·laboració i cooperació econòmica entre els quatre municipis, “que comparteixen serveis, interessos econòmics i llaços socials que cal potenciar”. Fa dos setmanes, ja es va reunir amb Isaac Claver, alcalde de Montsó i president de la Diputació Provincial d’Osca. Palau creu que “fa sis anys que vivim d’esquena a Aragó”. “Primer amb Pueyo, que en el seu mandat no es va reunir amb cap alcalde aragonès, i ara amb Larrosa, que porta dos anys amb la mateixa dinàmica”, va argumentar.
Per això, va anunciar que es posa “a disposició de l’ajuntament per celebrar una cimera amb alcaldes d’Osca i de Lleida per traçar una estratègia compartida beneficiosa per a les dos parts”. “Faig el que no fa l’alcalde, buscar solucions amb els alcaldes de municipis aragonesos”, va subratllar.