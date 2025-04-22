SEGRE

DELINQÜÈNCIA

A la presó els arrestats per robatoris que sumaven 55 antecedents

Imatge dels objectes que van recuperar els Mossos. - MOSSOS D’ESQUADRA

El jutge de guàrdia va decretar el cap de setmana passat presó provisional per als cinc joves de 19 a 22 anys que van ser arrestats pels Mossos d’Esquadra per robatoris en interior de vehicles i que sumaven 55 antecedents policials (vegeu SEGRE de dissabte). Les detencions s’emmarquen en el dispositiu conjunt amb la Guàrdia Urbana per prevenir aquest tipus de robatoris després de les onades que s’han registrat els últims mesos. En un cap de setmana hi va haver 52 denúncies.

