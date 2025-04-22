Tristesa per la mort d’un “signe viu de renovació”
Els bisbes de Lleida, Urgell i Solsona destaquen el llegat del papa
Tristesa als bisbats de Lleida, Urgell i Solsona per la mort del papa Francesc alhora que van aplaudir el seu llegat i les reformes que ha portat a terme durant el seu pontificat. Mentrestant, els fidels van voler recordar-lo amb vetlles com la que es van celebrar a les esglésies del Pilar de Lleida o a la d’Alfarràs. En un article, el bisbe de Lleida, Salvador Giménez, va expressar una “gran tristesa” per la mort del pontífex, a qui va definir com un “signe viu de misericòrdia, proximitat i renovació per a tota l’Església i per al món”. Giménez va afirmar que el primer papa llatinoamericà ha deixat un “llegat inesborrable” i que la seua manera de ser, “humil, senzillament i profundament evangèlica, ha tocat el cor dels creients i no creients de tot el món”. A això va afegir que “el seu somriure, la seua paraula clara, la seua denúncia profètica de les injustícies i la seua voluntat ferma de posar els pobres en el centre del camí cristià han estat una llum enmig de les tenebres del nostre temps”.
Per la seua part, l’arquebisbe d’Urgell i copríncep d’Andorra, Joan Enric Vives, va destacar que el papa Francesc “no ha volgut dimitir per més que hi havia veus que en parlaven, atesa la seua penosa malaltia i les dificultats per parlar, però va trobar fórmules per ser present i a prop del poble”. A través d’un vídeo, Vives va assenyalar que el pontífex “ha netejat l’Església de les seues brutícies”, ha lluitat per “erradicar la corrupció” i ha legislat perquè els abusos sexuals “no es puguin tornar a repetir en la mesura possible”. També va lloar el suport del papa a aquells col·lectius “que no estan reconeguts en la seua dignitat” i el fet que hagi obert “una comprensió al món de l’homosexualitat”. Sobre el llegat de Francesc, el bisbe d’Urgell va destacar que “ha estat un home del poble, pastor de tots, que ha abraçat totes les nacions i cultures”. Així mateix, l’arquebisbe i el bisbe coadjutor d’Urgell, Josep Lluís Serrano, van demanar que es facin pregàries i van convidar a assistir a les misses que se celebraran en els propers dies a totes les parròquies i esglésies de la diòcesi. També es faran a les de Lleida. D’altra banda, el bisbe de Solsona, Francesc Conesa, va demanar a les parròquies de la seua diòcesi que fessin de tocar les campanes de dol.
“Ferm defensor de la pau i de la igualtat”
L’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, va traslladar ahir, a través d’X, el seu condol “a tota la comunitat cristiana per la mort del papa Francesc, ferm defensor de la pau, de la igualtat social i dels drets de les persones”. I va afegir que “el seu llegat serà recordat”.
“La seua veu humil ressonarà per sempre”
El president de la diputació de Lleida, Joan Talarn, va expressar ahir, a través de les xarxes socials, la seua pena per la mort del pontífex. “És una notícia d’alt impacte no només per a la comunitat catòlica, a la qual trasllado el meu condol. Ha estat model de persona compromesa amb els més febles, i la seua veu humil ressonarà per sempre”, va assenyalar Talarn a través d’X.
“Un líder proper i compromès”
L’alcaldessa d’Aitona, Rosa Pujol, va assegurar que “avui ens ha sacsejat la trista notícia de la mort del papa Francesc, un líder espiritual proper, humil i compromès amb els valors humans i la justícia social”. Va afegir que “el seu llegat de diàleg, pau i fraternitat perdurarà per sempre”.
“Va desafiar com ningú l’establishment”
L’alcalde de la Granja d’Escarp, Manel Solé, va dir que “perdem un gran referent. Va desafiar com ningú l’establishment i va ser un ferm defensor de la pau”.àngel ros
“Un referent de la pau i de l’esperança”
L’exalcalde de Lleida i exambaixador a Andorra Àngel Ros va qualificar el papa Francesc “com un referent per als catòlics i per a tothom de bona voluntat”. Així mateix, va dir que “ha estat el principal referent de la pau, de la solidaritat amb els febles i de l’esperança al món”.joan piris
“Preguem pel seu etern descans”
“En comunió de sentiments i esperança: preguem per l’etern descans del Sant Pare Francesc”, va destacar el bisbe emèrit de Lleida Joan Piris.