Llibre de condolences a la Catedral de Lleida per acomiadar-se del papa Francesc
Els fidels poden expressar el seu dol per la mort del papa Francesc fins al 29 d'abril, quan se celebrarà una missa solemne per la seva ànima
El llibre de condolences per la mort del papa Francesc ja està disponible a la Catedral de Lleida. El bisbe Salvador Giménez va obrir ahir aquest llibre perquè tots els fidels puguin expressar el seu dol per la pèrdua del pontífex. En la seva primera anotació, el bisbe recorda que va ser nomenat pel sant pare el 2015 i manifesta, en nom de tota la diòcesi, "el gran dolor per aquesta mort i, alhora, l'esperança de la resurrecció agraint a Déu la vida d'aquest gran Pastor i l'admirable testimoni que ens ha donat".
La diòcesi de Lleida ha decretat una setmana de dol fins dimarts vinent, quan se celebrarà una missa solemne a les 19.00 hores a la Catedral. Mentrestant, totes les celebracions eucarístiques inclouran pregàries especials per l'ànima del pontífex. Les campanes de la Seu Vella repicaran tant abans del funeral oficial que se celebrarà dissabte al Vaticà com prèviament a la missa de dimarts a Lleida. El llibre de condolences romandrà obert fins al 29 d'abril.
D'altra banda, la Catedral de Solsona també celebrarà una missa pel papa Francesc el proper 4 de maig, segons han confirmat fonts del bisbat.
El llegat d'un papa "acollidor"
En declaracions a SEGRE, el bisbe Salvador Giménez va expressar la "sorpresa i tristesa dels cristians" davant una mort inesperada, ja que el papa havia mostrat activitat normal el dia anterior. "Semblava que, malgrat la seva delicada salut, podria estar millorant", va assenyalar el bisbe, qui va destacar el llegat d'un pontífex que "va fer una Església acollidora per a tothom".
Incertesa sobre el futur del bisbat
Giménez també va manifestar dubtes sobre la seva continuïtat al capdavant del bisbat de Lleida. Cal recordar que el 2023 va enviar la corresponent carta al Vaticà informant que havia complert els 75 anys, edat de jubilació, per iniciar el procés de successió. "No sé si això es frenarà o seguirà el seu curs", va comentar.
Com a mostra de respecte, diverses institucions s'han sumat al dol oficial. Les banderes dels ajuntaments, com el de Fraga, onegen a mig pal durant els tres dies de dol decretat.