Robatoris d'animals a Ponent: des d’un ramat de cabres fins a 1.000 guatlles i 25.000 ous
En els últims mesos s’han produït diversos robatoris d’animals a Ponent. A finals de gener es va produir la sostracció d’un centenar de cabres d’un ramat a Alpicat que van ser localitzades dies després en condicions deplorables a Vilaverd, a la Conca de Barberà.
Un altre cas es va produir a finals de febrer a Artesa de Lleida. Lladres van sostreure 1.000 guatlles ponedores i 25.000 ous d’aquesta au en una explotació avícola. En ambdós casos no han transcendit detencions.