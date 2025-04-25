La Paeria de Lleida aprova el pla per licitar el càmping de Les Basses amb els vots de PSC i Junts
ERC i Comú han votat en contra i PP i Vox s’han abstingut
El ple de l’ajuntament de Lleida ha aprovat aquest matí amb els vots de l’equip de govern del PSC i del grup de Junts les bases per a la lictación de la concessió del futur càmping al parc de Les Basses. ERC i el Comú han votat en contra, mentre que PP i Vox s’han abstingut. Prèviament, PSC i Junts han rebutjat la proposta d’ERC que l’expedient quedés sobre la taula, ja que la resta de grups de l’oposició van votar a favor d’ella, entre altres qüestions perquè creuen que el document no ha estat consensuat. El regidor de Esquerra Juanjo Falcó ha afirmat que tenen dubtes de la seguretat jurídica i legal del projecte, del model escollit i de les dimensions del càmping. La primera tinenta d’alcalde i responsable d’Urbanisme, Begoña Iglesias, ha replicat que el document compta amb totes les garanties jurídiques i està avalat per l’informe del secretari general, que el plec de bases fa realitat la demanda de recuperar Les Basses i que han recollit els consells d’experts, entitats del sector i operadors interessats. Així mateix, ha retret a ERC que "vostès no volen tot el que sigui bo, sinó que com pitjor, millor".
D’altra banda el ple finalment ha debatut la moció presentada per diverses entitats per condemnar la infiltració policial en el moviment social independentista, però no ha sortit endavant ja que PSC, PP i Vox han votat en contra, amb la qual cosa han sumat 16 vots, mentre que ERC. Junts i el Comú (onze edils en total) han votat a favor.