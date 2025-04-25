TRIBUNALS
Quatre anys internat per apunyalar al coll un company del geriàtric
Va atacar la víctima quan mirava la tele
L’Audiència de Lleida va condemnar in voce ahir al migdia a quatre any de presó un septuagenari que va reconèixer que el gener del 2024 va intentar assassinar un company del geriàtric, a qui va apunyalar al coll i la cara mentre mirava la televisió al menjador del centre. Va ser un judici de conformitat després que la Fiscalia i la defensa assolissin un acord abans de la celebració de la vista oral. Tanmateix, l’acusat, condemnat per un delicte d’assassinat en grau de temptativa, no complirà la pena privativa de llibertat a la presó, sinó que ho farà en un centre psiquiàtric a l’aplicar-li la circumstància eximent incompleta de malaltia mental. Es va substituir la pena de presó per una mesura de seguretat consistent en internament psiquiàtric durant quatre anys.
L’acusat, que va declarar per videoconferència des d’un centre, va reconèixer els fets davant del tribunal i va acceptar la condemna acordada entre les parts, que ja és ferma perquè la fiscal i l’advocada de la defensa es van comprometre a no recórrer-la.
Els fets van ocórrer el gener del 2024, quan la víctima estava mirant la televisió al menjador i el condemnat va agafar un ganivet d’una taula i amb l’ànim de posar fi a la seua vida l’hi va clavar quatre vegades a la mandíbula, a la galta i a la part superior del coll. També el va punxar una quinzena de vegades més mentre forcejaven i altres residents van evitar que anés a més. Segons la Fiscalia, l’acusat no es trobava a gust i generava nombrosos conflictes per la seua patologia.
El condemnat també indemnitzarà els hereus de la víctima –que ja ha mort– amb 450 euros per les lesions.