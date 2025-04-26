TRÀNSIT
Accidents a Príncep de Viana, l’Ll-11, el Secà i l’N-240
Els carrers de la capital del Segrià van registrar ahir almenys tres accidents. El primer va ocórrer al voltant de les 9.00 hores a Príncep de Viana, a l’altura de l’estació, quan van col·lidir dos vehicles per encalç. El sinistre va causar retencions. A les 13.25 hores hi va haver un xoc entre un cotxe i una furgoneta a l’Ll-11 a la rotonda amb l’avinguda Víctor Torres, a la Bordeta. A les 13.57 hores, hi va haver un atropellament al Secà, i a les 19.01 hores un sinistre a l’N-240.