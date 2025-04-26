CULTURA
Inauguració simbòlica del quart festival Enre9
La quarta edició del festival Enre9 va presentar ahir la seua programació amb una acció inaugural simbòlica a la plaça Barcelona. Les zones urbanes de la Mariola, el Turó de Gardeny i els Blocs Joan Carles acolliran l’esdeveniment del 14 al 18 de maig, amb prop de cinquanta activitats gratuïtes dirigides a tots els públics, combinant propostes professionals, comunitàries, tradicionals, inclusives i participatives.
Els jardins Primer de Maig tornaran a ser el centre neuràlgic del festival, on a banda del punt d’informació i el bar de les entitats de la zona hi haurà espais de joc i tallers diversos, amb la novetat d’una mostra gastronòmica de plats de tot el món.
El festival també ha programat dos espectacles on actuaran persones amb discapacitat i destinarà un espai adaptat per a ells.