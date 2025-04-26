FERROCARRILS
Nova tarda amb retards de fins a noranta minuts en l’alta velocitat
Va afectar tot el traçat entre Barcelona i Madrid fins a passades les 21.00 hores
La línia d’alta velocitat Barcelona-Lleida-Madrid va viure ahir una nova tarda de retards generalitzats a tots els seus trens per una avaria a l’altura d’Alhama de Aragón, a la província de Saragossa. Segons va informar l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (Adif), la circulació es va interrompre poc abans de les quatre de la tarda “per una incidència en la infraestructura” i la circulació no es va reprendre fins al cap d’una hora. Tanmateix, aquesta avaria va provocar que tota la circulació ferroviària a la tarda en aquesta línia es veiés afectada i els trens registressin demores generalitzades en els dos sentits. Segons fonts de Renfe, els retards oscil·laven entre els 30 i els 60 minuts, encara que alguns combois van patir demores de fins a hora i mitja. Val a destacar que des que es va registrar l’avaria fins que la línia va tornar a la normalitat, que Renfe va informar que va ser entre les 21.00 i les 22.00 hores, entre Lleida i Barcelona hi ha, almenys, una desena de trens en els dos sentits, mentre que entre Ponent i Madrid n’hi ha entre cinc o sis. El problema afegit va ser que, al ser divendres, molts estudiants lleidatans que són a Barcelona i que tornaven a casa pel cap de setmana van resultar afectats per aquesta incidència. En aquest sentit, val a recordar que les demores i incidències en la xarxa d’alta velocitat han estat més que freqüents els últims mesos.
D’altra banda, la diputada del PP per Lleida al Parlament, Montse Berenguer, va reclamar ahir augmentar les freqüències dels trens Avant entre Lleida i Barcelona, així com millorar el confort dels seus combois. També va demanar habilitar un tren des de la Pobla de Segur que enllaci amb l’Avant que surt de Lleida cap a Barcelona a primera hora.