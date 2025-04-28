Lleida recupera de forma progressiva el subministrament elèctric
Mossos i Guàrdia Urbana reforcen el patrullatge pels carrers de la ciutat on no funciona l'enllumenat públic
Bona part de la ciutat de Lleida continua aquest dilluns a la nit sense electricitat després de deu hores de l'apagada que ha afectat el conjunt del país. La Seu Vella, l'eix comercial o la canalització del riu Segre estan completament a les fosques en una imatge inèdita a la capital del Segrià.
L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha explicat que el subministrament ha començat a restablir-se en alguns barris com Balàfia, el Secà de Sant Pere o la Zona Alta. També hi ha electricitat en indrets del Centre Històric o l'entorn de l'estació de tren. Passada la mitjanit, l'electricitat s'ha restablert en habitatges de Cappont i la Bordeta, tot i que hi ha carrers sense enllumenat públic.
Mossos i Guàrdia Urbana mantenen actiu un dispositiu de seguretat i vigilància amb patrullatges arreu de la ciutat, sobretot allà on no funciona l'enllumenat públic.
Comarques
