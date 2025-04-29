SEGRE

Denunciat en plena apagada a Lleida un conductor que gairebé quintuplicava la taxa d'alcoholèmia

La Guàrdia Urbana va immobilitzar el vehicle i va traslladar-lo al dipòsit municipal

Imatges d'un lector circulant de nit per una Lleida a les fosques
ACN
 VÍDEO 

La Guàrdia Urbana de Lleida va denunciar penalment aquest dilluns a la nit, en plena apagada energètica, un home de 65 anys per conduir amb una taxa d'alcoholèmia d'1,17 mg/l d'aire expirat, gairebé cinc vegades més del màxim permès. Segons informa el cos policial, els agents van interceptar el conductor a l'avinguda de l'Alcalde Porqueres cap a les 21.30. Després de constatar que l'home anava begut, la Guàrdia Urbana va immobilitzar el seu vehicle i el va traslladar al dipòsit municipal.

