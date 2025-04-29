"No va el mòbil, no puc trucar, algú sap què passa?"
Comerciants fent guàrdia a les portes, hotelers netejant a mà i ciutadans desorientats van viure en primera persona a Lleida el col·lapse elèctric que va afectar tot Catalunya i Espanya
L'Eix Comercial de Lleida va viure ahir una jornada caòtica després que a les 12:33 hores es produís una apagada elèctrica massiva que va afectar Catalunya, la resta d'Espanya i Portugal. La sobtada desaparició de 15 gigawatts, equivalent al 60% de la demanda total de la xarxa elèctrica estatal, va provocar escenes inèdites amb comerciants custodiant les seves botigues amb les portes obertes, restauradors treballant sense electricitat i ciutadans desorientats intentant esbrinar què passava.
La confusió va regnar entre els vianants i treballadors. "No va el mòbil, no puc trucar, algú sap què passa?", va cridar desesperat en ple carrer un home amb vestit i cigarret a la mà, evidenciant la desconcertant situació. Mentrestant, empleats de bancs i empreses sortien als carrers amb els mòbils a les mans, intentant obtenir informació sobre el que estava succeint, mentre la bullícia augmentava al centre comercial de la ciutat.
L'apagada va tenir una durada d'aproximadament deu hores a la majoria dels municipis lleidatans, convertint la jornada en un repte per a comerciants i ciutadans que van haver d'adaptar-se a una situació improvisada sense precedents recents.
Impacte immediat en el comerç lleidatà
Els efectes de l'apagada van ser instantanis al sector comercial. Nombroses botigues es van trobar amb les persianes a mig baixar o completament obertes en no poder accionar els mecanismes elèctrics de tancament. Això va obligar molts propietaris a fer guàrdia a les entrades dels seus negocis durant hores per evitar possibles robatoris o incidents, en una escena que recordava temps passats.
El sector de l'hostaleria també va patir greus conseqüències. Els restauradors van haver d'adaptar-se ràpidament, netejant els establiments manualment i servint tots els aliments frescos que tenien disponibles abans que es fessin malbé. Molts van optar per menús reduïts o per tancar temporalment, mentre d'altres van continuar operant amb serveis mínims utilitzant fogons de gas quan en disposaven.
Els estancs van ser un altre exemple d'adaptació, cobrant exclusivament en efectiu i anotant manualment totes les vendes realitzades. Aquesta pràctica, pràcticament oblidada en l'era digital, va tornar a ser imprescindible davant la impossibilitat d'utilitzar els terminals de venda habituals.
Adaptació i enginy davant l'adversitat
Un dels fenòmens més destacables va ser la resposta d'alguns comerços davant la crisi. Les botigues de queviures regentades per persones d'origen estranger van mantenir les portes obertes, tot i que també van patir l'escassetat de certs productes. Més significatiu encara va ser el cas dels basars xinesos, que van veure com es disparaven les vendes d'articles com espelmes, llanternes, piles i ràdios fins a esgotar existències.
Aquesta situació il·lustra perfectament com l'instint de supervivència va activar un mercat específic d'articles bàsics per afrontar una emergència d'aquestes característiques. Els ciutadans, previsors davant una apagada que no sabien quant duraria, van recórrer massivament a aquests establiments per proveir-se d'elements bàsics per il·luminar les seves llars i mantenir-se informats.
Tornada temporal a l'era preindustrial
L'apagada massiva va suposar, literalment, un salt enrere en el temps. La societat moderna, completament dependent de l'electricitat, va haver d'improvisar solucions pròpies d'una altra època. La impossibilitat d'utilitzar sistemes de pagament electrònics, terminals punt de venda, sistemes informàtics o fins i tot la telefonia mòbil en molts casos, va obligar a recuperar mètodes analògics com l'anotació manual, el pagament en efectiu o la comunicació presencial.
Aquesta situació excepcional va posar de manifest la vulnerabilitat de la infraestructura elèctrica i la dependència absoluta que la societat moderna té d'aquest recurs. Experts en seguretat energètica assenyalen que aquest tipus d'incidents, tot i ser extremadament infreqüents a aquesta escala, revelen la necessitat de mantenir protocols d'emergència i capacitat d'adaptació davant situacions similars.
Com afrontar una apagada massiva
L'experiència viscuda a Lleida i la resta del territori ofereix diverses lliçons sobre com estar preparats per a situacions similars. Els experts recomanen mantenir sempre a casa elements bàsics com llanternes, piles, ràdios a piles, espelmes (amb precaució) i una reserva mínima d'efectiu. També és aconsellable disposar d'una bateria externa carregada per als dispositius mòbils i conèixer les ubicacions de serveis essencials que puguin mantenir-se operatius en aquestes circumstàncies.
Les autoritats de protecció civil recorden la importància de mantenir la calma en aquestes situacions i seguir les indicacions oficials, evitant la propagació de rumors que poden generar alarma innecessària.