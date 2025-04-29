Mobilització de bombers i policies
La jornada no va registrar grans incidents, però hi va haver un dispositiu especial nocturn de Guàrdia Urbana i Mossos d’Esquadra. Els Bombers van fer 44 serveis a tot Ponent
Els serveis d’emergències van viure ahir una jornada frenètica en la qual es van haver de mobilitzar en tots els fronts per minimitzar els efectes de l’apagada massiva. No obstant, la seua ràpida mobilització i el civisme de la ciutadania, en línies generals, van fer que no es registressin incidències destacables al tancament d’aquesta edició. L’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, va assenyalar que durant el dia més de vuitanta agents de la Guàrdia Urbana es van mobilitzar de manera extraordinària per reforçar la vigilància, regular el trànsit i atendre la ciutadania. “Les intervencions més freqüents que han fet els agents han estat ajudar a entrar a casa seua persones amb mobilitat reduïda”, va dir Larrosa. Va detallar que durant el dia no es van registrar incidències ressenyables i que hi havia fins a 42 dispositius d’agents repartits per la ciutat “per ajudar en el seu funcionament ordinari”. Malgrat l’aparent normalitat als carrers de la ciutat, Larrosa va assenyalar que, per prevenció, mantindrien fins avui l’estat de prealerta.
A la nit, vuitanta agents més de la Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra van formar part d’un dispositiu especial per vigilar especialment les zones de la ciutat que encara no havien recuperat el subministrament elèctric i seguien a les fosques. En aquest sentit, va detallar que poc abans de la mitjanit només el 30% de Lleida havia recuperat completament el servei. Paral·lelament, els Bombers de la Generalitat van fer 44 serveis fins a les 23.00 hores a la Regió d’Emergències de Lleida. La majoria van ser per persones atrapades a l’interior d’ascensors que van deixar de funcionar per la caiguda del subministrament elèctric i per ajudar-ne d’altres amb mobilitat reduïda a accedir als seus domicilis. Es van veure afectats un centenar de ciutadans.
Així mateix, en el conjunt de Catalunya els Bombers van actuar en 775 avisos entre les 12.30 i les 00.00 hores. Entre les intervencions que van haver de fer, des del cos d’emergències van destacar que durant la nit van fer almenys cinc rescats de persones intoxicades pel fum dels generadors elèctrics.