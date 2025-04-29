Renfe oferirà bitllets de Rodalies gratis aquest dimarts
No caldrà adquirir tiquet per accedir als combois, per bé que es mantindrà control d'accés a les andanes
Renfe ha anunciat aquest dilluns que oferirà bitllets gratis aquest dimarts per a tota la xarxa de Rodalies de Catalunya -i per a tota la d'Espanya, la de Cercanías-, arran de l'apagada elèctrica que des del matí ha afectat Espanya i Portugal i que ha obligat els gestors del servei a anul·lar-lo durant bona part del dia. Així, segons una nota de la companyia, aquest dimarts no caldrà adquirir tiquet per accedir als combois, tot i que es mantindrà control d'accés a les estacions per garantir la seguretat a les andanes. Aquest dilluns milers de persones arreu de l'Estat han patit les conseqüències de l'aturada, moltes d'elles atrapades en combois que han quedat sense subministrament a mig trajecte i que han tardat hores a ser rescatades.