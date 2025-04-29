SEGRE

Renfe oferirà bitllets de Rodalies gratis aquest dimarts

No caldrà adquirir tiquet per accedir als combois, per bé que es mantindrà control d'accés a les andanes

Viajeros en la estación de Renfe de Lleida este lunes por la tarde.

Viajeros en la estación de Renfe de Lleida este lunes por la tarde.Jordi Echevarria

Renfe ha anunciat aquest dilluns que oferirà bitllets gratis aquest dimarts per a tota la xarxa de Rodalies de Catalunya -i per a tota la d'Espanya, la de Cercanías-, arran de l'apagada elèctrica que des del matí ha afectat Espanya i Portugal i que ha obligat els gestors del servei a anul·lar-lo durant bona part del dia. Així, segons una nota de la companyia, aquest dimarts no caldrà adquirir tiquet per accedir als combois, tot i que es mantindrà control d'accés a les estacions per garantir la seguretat a les andanes. Aquest dilluns milers de persones arreu de l'Estat han patit les conseqüències de l'aturada, moltes d'elles atrapades en combois que han quedat sense subministrament a mig trajecte i que han tardat hores a ser rescatades.

