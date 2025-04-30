El comissari Codina condemna la "brutal agressió" contra mossos a Lleida i avança que "aviat" hi haurà detinguts
El cap de la regió policial de Ponent afirma que els presumptes autors podrien ser acusats de temptativa d'homicidi
El comissari Josep Codina, cap de la regió policial de Ponent dels Mossos d'Esquadra, ha condemnat "fermament" aquest dimecres la "brutal agressió" i la violència rebuda per part de diversos mossos la matinada de dilluns quan intervenien en una baralla multitudinària al barri de la Mariola de Lleida.
En el marc de la celebració del Dia de les Esquadres, Codina ha recordat que sis agents de l'ARRO van resultar ferits amb "traus al cap", quatre dels quals van haver de rebre "entre 10 i 20 punts de sutura i un d'ells va patir un trencament facial". El comissari ha explicat que la investigació està molt avançada, que espera que "aviat" hi hagi detinguts i que és "possible" que els presumptes autors siguin acusats de temptativa d'homicidi.
Lleida
Mossos d'Esquadra agredits a la Mariola de Lleida: “No recordem un atac tan bèstia”
Albert Guerrero
Codina ha evitat polemitzar amb els sindicals policials i ha reconegut el seu dret a presentar-se com a acusació particular en el procediment judicial si ho consideren oportú. Per la seva banda, USPAC ha convocat els agents del cos a concentrar-se el dilluns que ve al migdia davant la comissaria de Lleida per denunciar els fets. El sindicat també exigeix el cessament del cap de l'ABP del Segrià, l'inspector Xavier Ribelles, a qui acusen de "mentir" públicament sobre la gravetat de les lesions i de minimitzar el cas.
Codina ha constatat que la policia s'està trobant "agressivitat" en diversos barris de Catalunya i un increment de fets violents i d'hostilitats per part de ciutadans que "no respecten les normes de convivència i de civisme". En aquest sentit, ha subratllat la "complexitat" de barris com el de la Mariola, però també el Centre Històric o altres zones del país on recentment s'han produït atacs greus contra la policia.
Durant la celebració del Dia de les Esquadres de la regió policial de Ponent a la Llotja de Lleida, el paer en cap, Fèlix Larrosa, també ha manifestat el seu "suport i solidaritat" als agents ferits, i ha exigit "detencions i condemnes" perquè aquests fets "no poden quedar sense càstig". L'alcalde de Lleida ha apel·lat a la importància de les aliances i la complicitat entre les forces policials i, també, amb la justícia, per garantir que "qui la fa, la paga".
Robatoris a l'Horta de Lleida i a l'interior de vehicles
El comissari Codina, que fa poc menys de mig any que va assumir el càrrec de cap de la regió policial de Ponent, també s'ha referit als robatoris amb incendi de diverses cases a l'Horta de Lleida i ha explicat que "estem revertint a poc a poc la situació amb un patrullatge intensiu amb la Guàrdia Urbana". A més, ha insistit que ho continuen investigant per tal d'identificar i localitzar els autors dels fets.
D'altra banda, el comissari ha explicat que la ciutat de Lleida és un dels indrets del país on més han crescut els robatoris a l'interior de vehicle i que també tenen en marxa un operatiu policial conjunt amb la Guàrdia Urbana per combatre el problema. En aquest sentit, ha detallat que durant el primer trimestre s'han fet 42 detinguts per aquest tipus de robatoris, quatre dels quals han ingressat a la presó i un cinquè en un centre de menors. La pressió policial i l'actuació judicial, ha valorat, permetrà que aquests fets vagin a la baixa.
Creixen els delictes contra el patrimoni
Durant el seu discurs a la Llotja de Lleida, Codina ha explicat que el 2024 va ser un any "difícil", amb uns 19.700 fets delictius a la regió (+9%) i 2.655 detencions (+20%). Durant el primer trimestre d'enguany, els delictes contra les persones s'han reduït un 4%, però els delictes contra el patrimoni s'han incrementat un 6%, en especial els robatoris a l'interior de vehicles, que han repuntat un 90%.
El comissari ha valorat com un èxit de la feina i la col·laboració conjunta amb altres cossos policials la detenció al març a França del presumpte assassí d'un pagès de Vilanova de la Barca el gener del 2024. Codina ha recordat que un jutjat de Navarra n'ha decretat l'ingrés a presó per dues morts més en aquella comunitat en unes circumstàncies similars i ha explicat que "pròximament el tindrem a Lleida" perquè passi a disposició judicial.
Pel que fa a la implantació al territori d'organitzacions criminals dedicades a la plantació de marihuana, Codina ha destacat la desarticulació de nombrosos cultius interiors i ha advertit que aquest fenomen porta associada la presència d'altres persones relacionades amb el tràfic, els robatoris entre grups, amenaces o l'ús d'armes de foc. "Ho estem abordant amb molta seriositat i esperem que a la llarga puguem anar resolent el fenomen", ha afegit.
El comissari també ha concretat que la posada en servei de la nova seu de la regió policial de Ponent, prevista al barri de la Bordeta de Lleida, es produirà cap a l'any 2030 o 2032.
Més de 200 felicitacions i condecoracions
Unes 900 persones han assistit a la commemoració del Dia de les Esquadres de la regió policial de Ponent a la Llotja de Lleida, en un acte on, a banda de l'alcalde de Lleida i d'altres municipis, també hi ha assistit la delegada del Govern, Núria Gil, o el comissari Josep Maria Estela, entre molts altres representants territorials, de cossos policials, serveis d'emergències i de l'administració de justícia.
Durant l'acte institucional s'han lliurat felicitacions i condecoracions en reconeixement d'actuacions rellevants i meritòries, així com per trajectòries professionals. També s'ha reconegut el treball del personal del servei d'administració, d'altres cossos de seguretat i ciutadans.
En concret, s'han lliurat 227 felicitacions a membres del cos dels Mossos d'Esquadra i una vintena més a ciutadans i representants d'altres institucions, així com 14 condecoracions de bronze al mèrit policial. Entre altres, s'ha reconegut l'actuació de tres agents de l'ARRO que van evitar el suïcidi d'una dona a les Borges Blanques o els que van participar en la resolució de robatoris a l'Horta de Lleida.