SUCCESSOS
Mossos d'Esquadra agredits a la Mariola de Lleida: “No recordem un atac tan bèstia”
“Ni en els pitjors disturbis que hi va haver pels condemnats del procés”, afirmen. Crítiques de sindicats i CCOO convoca una protesta per dilluns
“Ni en els pitjors disturbis que hi va haver per la sentència del procés. No recordem un atac tan bèstia.” Així expliquen a diari SEGRE agents dels Mossos d’Esquadra com va ser el brutal atac que van patir la mitjanit de diumenge a la Mariola per part d’una turba de veïns armats amb pals i barres de ferros i que els van llançar objectes, en el qual sis agents van resultar ferits.
Lleida
Ferits sis mossos d’esquadra pel brutal atac d’una turba de veïns a la Mariola
Albert Guerrero
Quatre van haver de rebre punts de sutura, 57 entre tots i 20 només un d’ells, com va avançar SEGRE ahir. Un dels ferits va demanar explícitament que es publiqués i difongués la imatge de l’agressió que va patir al cap (vegeu la foto inferior). Quatre dels ferits són membres dels antiavalots de l’ARRO –un sergent, un cap i dos agents– i els altres dos, agents de Seguretat Ciutadana. Només un d’ells estava encara ingressat a l’Arnau de Vilanova dilluns i ahir va rebre l’alta.
Els Mossos continuaven ahir investigant els fets per identificar i detenir els presumptes autors. L’objectiu és obtenir tants indicis com facin falta per demostrar l’autoria. No constaven arrestos.
Per la seua banda, els sindicats van criticar novament amb duresa l’agressió i també les declaracions que va fer l’inspector Xavier Ribelles, cap dels Mossos al Segrià. CCOO ha convocat per dilluns una concentració davant de la comissaria sota el lema “Dignitat laboral” i reclamen que Ribelles demani disculpes per les declaracions i que les rectifiqui públicament. USPAC va criticar ahir que es “minimitzi” l’agressió.
El seu portaveu, Albert Palacio, va afirmar que és “trist i lamentable” escoltar les declaracions del cap de la comissaria de Lleida “minimitzant l’assumpte” i parlant de “petites contusions i algun punt de sutura per llançaments”. Per la seua banda, des de fonts de l’SME van explicar que “desgraciadament, les polítiques imposades pels nostres responsables polítics i el fet que lesionar un policia surti pràcticament gratuït té conseqüències”.
El grup municipal de Vox va demanar la dimissió de l’alcalde, Fèlix Larrosa, “per la seua incapacitat per garantir la seguretat”.
Un dels Mossos d'Esquadra agredit ha demanat explícitament publicar i difondre la imatge de l'agressió que va patir. Advertim de la duresa de les imatges. Per veure-la heu de passar el ratolí per sobre.