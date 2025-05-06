Rafael Hernando confon estacions de tren: critica retards a la de Lleida mostrant un panell de la de Sants
El senador i exportaveu del PP ha compartit a X una imatge dels retards ferroviaris a Barcelona mentre denunciava problemes a l’estació lleidatana
El senador popular Rafael Hernando ha protagonitzat un error en xarxes socials en confondre l’estació de Lleida-Pirineus amb la de Barcelona Sants en denunciar els retards ferroviaris que s’estan produint aquesta setmana en les línies d’alta velocitat espanyoles. Qui va ser portaveu del Partit Popular al Congrés va compartir un missatge crític en el seu compte de X amb una imatge que no corresponia a la ubicació que esmentava.
A la seua publicació d’aquest dilluns, Hernando ha escrit: "Estació de Lleida, avui. Dels 5 trens en pantalla 4 van amb retard. Sembla q també els dimarts hi ha 'sabotatges’. Aquesta vegada a Catalunya. En fi...". Tanmateix, la imatge que acompanya el seu missatge mostra un panell informatiu de l’estació de Barcelona Sants, no de Lleida-Pirineus.
Estació de Lleida, avui.— Rafael Hernando (@Rafa_Hernando) May 6, 2025
Dels 5 trens en pantalla 4 van amb retard.
Sembla q també els dimarts hi ha “sabotatges”. Aquesta vegada a Catalunya
En fi... pic.twitter.com/EwaDJ6TtPA
Aquest dimarts al matí s’han registrat demores generalitzades en l’alta velocitat per una incidència a Barcelona-Sants. L'AVE que havia d’arribar a Lleida a les 7:00 ha patit un retard de mitja hora. Aquesta situació se suma als problemes registrats el dia anterior, conseqüència del robatori de cable en la línia entre Madrid i Andalusia durant la nit de diumenge, així com del posterior incident amb un tren d’Iryo que va arrossegar la catenària, provocant disrupcions significatives en diversos serveis ferroviaris catalans.