Demores generalitzades a l'alta velocitat per una incidència a Barcelona-Sants
L'AVE de les 7 del matí ha arribat a Lleida mitja hora més tard del previst i Adif diu que el problema ha quedat resolt a les 11 del matí
Els trens de l'alta velocitat registren demores generalitzades per una incidència que s'ha produït a primera hora al taller de Can Tunis i una altra a la infraestructura a l'altura de l'Arboç, segons ha informat Renfe. En concret, a les 6.10 hores s'ha produït la sortida d'eix d'un tren buit (en doble composició) i això afecta l'entrada i sortida de trens d'aquest complex, tot i que sí que poden sortir trens en senzill. Renfe ha assegurat que els viatgers han estat reubicats en trens amb sortida des de Sants. A més, a les 7.05 hores s'ha produït una incidència a la infraestructura a l'altura de l'Arboç que obliga els trens d'alta velocitat a circular amb limitacions de velocitat. Segons Renfe, hi ha retards d'uns 15 minuts.
Retards en trens amb destí Lleida
El tren AVE de les 07.05 des de Sants ha arribat a Lleida amb mitja hora de retard i també s'han registrat demores en el de les 08.10 h. En aquest sentit, els endarreriments han estat generalitzats aquest matí en els trens amb parada a Lleida procedents de Barcelona-Sans, tot i que en el recorregut invers no s'han registrat problemes.
La plataforma d'usuaris de l'Avant ha criticat que els retards en els horaris del servei son habituals, mentre que Adif ha donat per finalitzada la incidència a l'estació de Sants cap a les 11 del matí.
Segons ha informat Renfe cap a les 10 h, el tren Alvia Barcelona (7.40 h) – Cadis, es trobava sense sortida i l'Alvia Barcelona (9.05 h)- Salamanca-A Coruña tampoc no ho ha fet ni té previsió de sortida. D'altra banda, l'AVE Barcelona (8.30 h)- Sevilla / Màlaga també s'ha vist afectat tot i que alguns ja s'han reubicat. Els viatgers amb destinació Màlaga, concretament, s'han reubicat en tren acoblat a l’AVE Barcelona-Màlaga via Madrid (que circula amb 96 minuts de demora). Els que anaven a Sevilla està previst que la sortida sigui immediata