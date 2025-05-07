BonÀrea preveu obrir una nova benzinera a Balaguer
A més, la companyia obrirà 18 nous establiments i reforçarà la seva presència al món rural amb fibra òptica i telefonia mòbil
BonÀrea Corporació preveu invertir aquest any 35 milions d’euros en la compra de nous locals i l’adequació d’altres ja existents. Obrirà 18 botigues, n’ampliarà 9 i en traslladarà 13, entre aquestes últimes es troba la d’Almacelles, que s’ubicarà al número 80 del carrer Major.
A més, ha començat els treballs per instal·lar una segona gasolinera a Balaguer, que s’afegirà a la que té al polígon de Campllong. La nova s’instal·larà a prop del camp de futbol.
La companyia va tancar el 2024 amb 597 establiments bonÀrea i va arribar a les 600 botigues el març del 2025, amb la inauguració d’un supermercat a Pedrola. A Lleida compta amb un total de 53 establiments.
El desplegament territorial combina la presència en grans nuclis urbans amb la implantació en municipis petits, “en línia amb el compromís de bonÀrea de contribuir a la dinamització del món rural”, va explicar ahir.
Actualment, la companyia és present amb establiments propis a Catalunya, Aragó, Castelló, Madrid, Navarra, La Rioja, Guadalajara i Andorra. En el cas de les benzineres, la xarxa està composta per un total de 66, de les quals 22 es troben a les comarques de Lleida.
D’altra banda, aquest any bonÀrea Telecom ha instal· lat fibra pròpia a Agramunt i Talavera, i té pendent arribar a Puigvert d’Agramunt i Florejacs. Ofereix servei a més de 90 poblacions del pla de Lleida. BonÀrea Telecom també dona servei de telefonia mòbil a tot Espanya. D’altra banda, en el cas de la fibra, se circumscriu a la província de Lleida amb l’única excepció de la localitat barcelonina de Calaf.