Junaisy Camala: «Si puc ajudar a millorar la salut general, perfecte»
El projecte IMPaCT analitzarà l’evolució mèdica i d’hàbits de vida per anticipar malalties i avançar cap a una medicina preventiva i personalitzada
El projecte IMPaCT, impulsat per l’Institut de Salut Carlos III i desenvolupat per l’Institut Universitari d’Investigació en Atenció Primària (IDIAP), té com a objectiu radiografiar l’estat de salut de 4.000 lleidatans durant 20 anys a través de proves mèdiques i extensos qüestionaris cada 5 per intentar establir patrons que permetin desenvolupar en el futur medicina predictiva i preventiva.
Lleida
Estudi per radiografiar la salut de 4.000 lleidatans durant vint anys
Sònia Espín
La Junaisy té 20 anys, és originària de Guinea-Bissau però porta des dels 11 a Lleida i és una de les voluntàries del projecte. “Em van trucar, però s’hi va posar la meua mare i em va explicar que li havien dit si volia participar en l’estudi. Ho vaig pensar, i quan em van tornar a trucar vaig dir que sí”, va explicar ahir, just abans de començar al CAP Eixample un test d’esforç, controlat per Júlia Buira i Lucía Cortés, nutricionistes i tècniques de l’estudi.
“És el tercer dia que vinc. M’han fet moltes proves i qüestionaris molt complets, amb preguntes sobre la meua salut, però també d’hàbits i altres coses”, va detallar. Considera “molt interessant” poder formar part d’aquesta investigació, encara que reconeix que sent una mica de vertigen al pensar que estarà controlada durant vint anys.
Va destacar que va decidir acceptar d’una banda, “per saber com estic de salut, perquè no solc anar al metge, a tot estirar una vegada a l’any. Encara que estic bé, abans jugava a handbol, ara vaig al gimnàs...”. I d’altra banda, perquè “si puc ajudar a millorar la salut en general, perfecte”.
Així mateix, va confessar que al principi va tenir “una mica de por perquè vaig pensar que em poden trobar alguna cosa, però després vaig reflexionar que si és així, millor que ho detectin a temps”.