Trapero, sobre els fets de la Mariola: "No es permetrà cap espai d’impunitat ni cap carrer de Catalunya on la norma sigui diferent"
El director general dels Mossos d'Esquadra condemna “l’actitud d’intolerància” després de les agressions a agents a Lleida
El director general de la Policia, Josep Lluís Trapero, ha assegurat que no permetrà “cap espai d’impunitat” després de l’agressió de sis agents del cos dels Mossos d’Esquadra a Lleida la setmana passada. “A cap carrer de Catalunya la norma serà diferent, cap espai d’autogestió”, ha afirmat durant el discurs fet aquest dimecres en l’acte de celebració del Dia de les Esquadres del Camp de Tarragona.
Lleida
Mossos d'Esquadra agredits a la Mariola de Lleida: “No recordem un atac tan bèstia”
Albert Guerrero
Trapero ha dit que totes les institucions han de condemnar les actituds “d’intolerància, agressives i delictives” i ha remarcat que quan s’agredeix un policia s’està agredint un sistema de conveniència i a tots els ciutadans. També ha assegurat que amb el segon desplegament arribaran a punts on fins ara la seva presència ha estat “testimonial”.
“Hem viscut actituds d'intolerància, agressives i delictives que cal condemnar des de totes institucions perquè quan agredeixen a un policia estan agredint a un sistema de convivència, és una agressió a tots i a cadascun dels ciutadans”, ha afirmat Trapero durant la seva intervenció. D’aquesta manera, el director general de la Policia s’ha posicionat sobre les agressions patides per sis efectius de l'ARRO durant la seva actuació en una baralla al barri de la Mariola, de Lleida, la matinada del dia 28 d'abril. Els agents van resultat ferits de diversa consideració.
De fet, el responsable policial ha insistit que el compromís del Govern és “clar i inequívoc”. “Una societat democràtica té la delegació de l’ús de la força en el policia perquè no siguin els particulars els que imposin la seva norma, el triomf de la tolerància envers l’incivisme, l’egoisme i la llei del més fort; cal ser clar: exigència als policies tota, autoexigència també, però acompanyada de ple suport de paraula i obra”, ha remarcat. També ha subratllat que sempre ha defensat la feina dels agents i del cos: “He treballat intensament pel cos des de fa 36 anys, no m’han calgut micròfons, ni tuits, instagrams, ni tiktoks, he fet sempre, fets i no només paraules”, ha afegit.
En la seva intervenció, Trapero també s’ha referit al segon desplegament del cos, amb el qual s’incrementarà la plantilla i es farà el relleu generacional. Ha assegurat que suposarà una “oportunitat” per millorar el servei policial i que els permetrà estar més a prop dels ciutadans. “Més mossos vol dir ser més propers, patrullar més, parlar més amb els veïns, està més a prop de les escoles, dels instituts, els hospitals, etc., allà on és la vida”, ha assenyalat. Finalment, ha tancat l’acte del Dia de les Esquadres assegurant que el desplegament també servirà per prevenir fets delictius i no només per resoldre’ls.