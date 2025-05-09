EFEMÈRIDES
“Europa, l’única via per afrontar pròxims reptes”
Lleida va obrir ahir les celebracions del Dia d’Europa a Catalunya, que se celebra avui. El conseller de la Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, va destacar que es commemora el 75 aniversari de la Declaració Schuman i del 80 del final de la Segona Guerra Mundial, i va animar a “reflexionar sobre en quin moment estem com a europeus en una situació de canvi d’etapa”. “La ciutadania dona suport a la idea d’Europa com a única via per fer front als reptes que tenen a veure amb la manera d’organitzar les relacions internacionals, defensar el multilateralisme i respectar el dret internacional que haurem d’afrontar els propers anys”, va subratllar. L’alcalde, Fèlix Larrosa, va apostar per “avançar en una Europa de les persones i dels drets”. Duch també va participar en els actes pel Dia d’Europa que va fer el col·legi Frederic Godàs.