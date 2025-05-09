ADMINISTRACIÓ
Lleida cedeix 62 solars al Govern per construir 1.561 pisos protegits
La gran majoria s’aixecaran al pla (1.008) mentre que al Pirineu se’n preveuen mig miler. A Catalunya són 666 finques i el 70% no tenen promotor
La Generalitat va avançar ahir que ha obtingut la cessió de 62 solars entre Ponent i el Pirineu que permetran construir fins a 1.561 habitatges protegits. Així ho va assegurar ahir la consellera de Territori i Habitatge, Sílvia Paneque, a Granollers i va detallar que en el conjunt de Catalunya ha aconseguit l’entrega de 666 finques per construir 21.289 pisos en la primera convocatòria de la reserva pública de solars.
A nivell territorial, va detallar que a Ponent s’han cedit 40 solars per fer 1.008 habitatges, mentre que a l’Alt Pirineu i Aran s’han entregat 22 terrenys que donaran cabuda a 553 pisos. Sobre la titularitat dels solars, Paneque va detallar que en el conjunt de Catalunya el sector privat n’ha presentat un total de 36 i la resta serien d’ens públics, com per exemple els ajuntaments.
Per municipis, la Generalitat va detallar ahir que Lleida ciutat ha cedit un total de quinze solars per a aquesta finalitat: Juneda cinc; Tàrrega quatre; Cervera, Solsona i Térmens tres cada un; Tremp, Balaguer, Guissona, el Baix Pallars i la Vall de Boí dos, mentre que poblacions com Mollerussa, Agramunt, la Seu d’Urgell, Vielha, Esterri d’Àneu, Llavorsí, Os de Balaguer, Sant Guim de Freixenet, Montellà i Martinet i Vilagrassa han cedit un sol solar. Paneque va destacar que la iniciativa “és un primer pas” per disposar de més sòl residencial i activar més promotors.
D’altra banda, la consellera va afegir que l’Institut Català de Finances (ICF) ha activat el finançament per a la construcció d’habitatges en aquests solars cedits i que els promotors que tinguin els tràmits llestos podran rebre’l al juny.
A partir del setembre, el Govern treballarà amb els ajuntaments per activar els solars que no tinguin un promotor, que actualment són 490 dels 666, mentre que 176 ja en tenen un i els 36 restants han estat cedits a particulars.
L’habitatge es va encarir un 8,8% i els salaris només van pujar un 0,4%
El preu mitjà dels habitatges de segona mà a Lleida es va encarir un 8,8% el 2024, mentre que els salaris només es van incrementar en un 0,4%. Així ho constata un estudi dels portals Fotocasa i Infojobs, que detallen que a Lleida el preu del metre quadrat va ser l’any passat de 1.460 euros, mentre que el salari mitjà de la província es van situar en els 26.159 euros anuals. Segons l’estudi, Lleida va ser la província catalana en la qual més va pujar el preu de l’habitatge de segona mà l’any passat, però respecte a l’increment dels salaris només va quedar per sota de Tarragona, on van retrocedir un 0,2%. En el conjunt de l’Estat espanyol, el salari mitjà es va incrementar un 7,4% però el preu de la vivenda es va disparar en un 25,3%. “L’habitatge puja tres vegades més que els sous, reflecteix un problema estructural”, conclou l’estudi.