L'hospital Arnau de Lleida s'incorpora a la xarxa d'atenció de cures pal·liatives pediàtriques
Salut està fent l'acompanyament als equips dels nous set centres després que ja haguessin començat la feina assistencial
El Departament de Salut està ampliant la Xarxa d'Atenció Pal·liativa Pediàtrica Integral (XAPPI) amb set nous centres que s'han afegit als tres ja existents des del 2020. A Sant Joan de Déu de Barcelona, Vall d'Hebron de Barcelona i Parc Taulí de Sabadell, s'han afegit el Trueta de Girona, Sant Pau de Barcelona, Germans Trias i Pujol de Badalona, Althaia de Manresa, Arnau de Vilanova de Lleida, Joan XXIII de Tarragona i Verge de la Cinta de Tortosa. Aquests centres ja havien iniciat la feina assistencial i presentat els seus plans de treball i durant el 2025 s'està fent el desplegament amb l'acompanyament dels equips i treballant en les rutes de complexitat pediàtrica als diferents territoris.
La XAPPI es va crear el 2020 amb l'objectiu d'establir nivells i circuits que garanteixin accessibilitat, equitat i qualitat en la continuïtat assistencial i l'acompanyament del malalt i la seva família durant els diferents episodis del tractament i procés de la malaltia. Planteja tres nivells d'atenció amb equips multidisciplinaris formats per professionals de la medicina, la infermeria, psicologia i el treball social amb formació en pediatria i específica en cures pal·liatives.
L'any 2024 es van atendre 931 pacients en els diferents centres assistencials de la XAPPI, dels quals 327 van ser nous pacients mentre que 155 es van donar d'alta i 155 van acabar amb defunció. Sant Joan de Déu de Barcelona va ser el que més pacients va atendre el 2024 amb 334, seguit de Vall d'Hebron de Barcelona (222), Parc Taulí de Sabadell (101) i Trueta de Girona (101). Entre les patologies ateses hi ha malalties neurològiques, oncohematològiques, cardiopaties, malalties perinatals, malalties dermatològiques i malalties minoritàries.
Segons dades de Salut, l'any passat la mort es va produir en el lloc desitjat en el 95,2% dels casos i l'estimació de pacients que cal atendre a Catalunya és d'entre 5.389 i 9.391, ja que dels 1.539.581 menors de 19 anys s'estima que precisen aquesta atenció entre 35 i 60 per cada 10.000 infants i adolescents.