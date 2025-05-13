Denuncien de nou incivisme a la passarel·la del Liceu Escolar de Lleida
Veïns denuncien vandalisme recurrent en la infraestructura per als vianants que creua el riu Segre, on desaprensius buiden sistemàticament les papereres
La passarel·la per als vianants del Liceu Escolar sobre el riu Segre a Lleida s’ha convertit en escenari de continus actes vandàlics, segons denuncien els usuaris habituals d’aquesta infraestructura. El problema principal rau que, «un dia sí l’altre també», alguns individus incívics aboquen deliberadament el contingut de les papereres i escampen els residus per tot el paviment, la qual cosa genera un problema de salubritat i deteriorament de l’espai públic.
Aquesta situació, lluny de ser puntual, representa ja un patró de comportament que afecta directament els centenars de lleidatans que utilitzen diàriament aquesta passarel·la com a via de connexió entre ambdues vores del Segre.