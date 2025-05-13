Quants interns hi ha a la presó de Lleida?
El 13% tenen una pena de 10 o més anys
A 31 de març, el centre penitenciari lleidatà comptava amb 674 interns, dels quals el 31,6% estaven en situació preventiva, per la qual cosa encara no tenen una condemna ferma. El 13% tenen una pena de 10 o més anys, amb 90 presos.
Concretament, 49 compleixen entre 10 i 15 anys de presó i 41, més de 15. Són per delictes contra el patrimoni, homicidi, violència de gènere, drogues i violència sexual. A finals de març, l’edat mitjana de la població reclusa se situava en els 38,8 anys i el 56,4% eren de nacionalitat estrangera.