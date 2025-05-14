EQUIPAMENTS
El nou pavelló de la Fira de Lleida estarà llest a l’octubre per a Municipàlia
No estarà acabat per a la mostra gastronòmica de Sant Miquel, però sí per al certamen professional. Els patrons reafirmen la voluntat de trasllat a l’Hípica
El nou pavelló 5 estarà a punt per al saló Municipàlia, que se celebrarà del 21 al 23 d’octubre, mentre que els patrons de la Fira veuen molt difícil que estigui enllestit per a la fira gastronòmica de Sant Miquel. Així ho van assegurar ahir els representants de les institucions que formen el Patronat de la Fundació Fira de Lleida (Generalitat, Cambra de Comerç, Diputació i Paeria) alhora que van reafirmar la voluntat de traslladar a mitjà-llarg termini el recinte firal als terrenys de l’antiga Hípica. Ho van assegurar durant la visita d’obres de la llosa del nou pavelló, que serà desmuntable per poder traslladar-lo al nou recinte firal.
L’alcalde, Fèlix Larrosa, va detallar que les obres del nou pavelló rondaran els 3,6 milions d’euros, tindrà 2.500 metres quadrats i estarà llest per a Municipàlia “perquè tenim un calendari fixat”. No obstant, va assenyalar que “no podem arriscar-nos a garantir una superfície coberta per a Sant Miquel”. Val a recordar que Fira de Lleida va acordar a començaments d’any separar les activitats més populars per al públic en general de les professionals per al públic especialitzat d’aquesta fira, deixant les primeres per a finals de setembre i les segones per al novembre amb un nou certamen. Larrosa va afegir que, a més del nou pavelló, s’habilitarà l’accés principal al recinte firal pel carrer Camí de Picos i es millorarà l’aparcament.
A la visita va assistir la líder de Junts a la Paeria, Violant Cervera, que va recordar que el pavelló és fruit de l’acord amb el PSC per al pressupost del 2024 i que el trasllat de la Fira “és una necessitat” per guanyar espais. Per la seua part, el vicepresident de la Diputació, Agustí Jiménez, va dir que “sempre estarem al costat d’aquest tipus de projectes” i que el nou pavelló “ajudarà a tirar endavant la nova Fira”. El president de la Cambra de Comerç, Jaume Saltó, va dir que l’equipament “consolidarà Lleida com la segona capital firal de Catalunya, dignificarà l’espai i ens permetrà captar més fires i de més qualitat”.
Sobre el trasllat del recinte, Larrosa va dir que ben aviat es reuniran els patrons de la Fira per tractar el seu desenvolupament urbanístic. “Hem de treballar sense pressa ni pausa”, va afegir.
“Ningú no ha recorregut” l’adjudicació de les obres
L’alcalde, Fèlix Larrosa, va assegurar ahir que ni la Fira de Lleida ni el Tribunal de Contractes del Sector Públic no han rebut el recurs que l’empresa Carpas Zaragoza SA va anunciar que presentaria per demanar la suspensió de l’adjudicació del contracte per construir el nou pavelló al considerar que la seua exclusió del concurs va ser sense base objectiva, que la seua oferta va ser la que va rebre la millor puntuació. “No ha recorregut res, han estat fake news de l’empresa”, va assegurar Larrosa, que va recordar que aquesta mateixa empresa ja va tenir problemes amb l’ajuntament per la instal·lació de la coberta de la pista esportiva de la Bordeta i que va acabar als tribunals. “Tot ha quedat en res perquè no ha presentat cap recurs al tribunal, el procés es va fer tot d’acord amb la legalitat i en el seu moment no va qüestionar l’adjudicació, per la qual cosa seguim amb el projecte”, va dir l’alcalde.