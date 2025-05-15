El personal de la jardineria municipal de Lleida diu que cobra fora de termini
CCOO ha convocat una concentració de protesta aquest dijous a les 17.00 hores a la plaça Paeria
CCOO ha convocat aquest dijous una manifestació del personal de la jardineria municipal, amb una plantilla de 30 persones, per denunciar “el greu menyspreu institucional” que assegura que pateixen per part del govern municipal. El sindicat assegura que es paguen les nòmines fora de termini, no es cobreixen les baixes ni les vacances i el personal fa tasques per sobre de la seua categoria sense rebre cap compensació. Denuncia que “l’ajuntament no ha pres cap mesura correctora malgrat haver fet arribar reiteradament informes sobre els incompliments del conveni i les deficiències en la gestió per part de l’adjudicatària”.
Així mateix, CCOO assegura que la Paeria ha ignorat les seues propostes de millora. “La falta de diàleg és total, l’última reunió prevista amb la regidora es va suspendre al febrer i no s’ha rebut cap resposta malgrat haver fet múltiples sol·licituds”, indica.
El sindicat també rebutja la divisió del pròxim contracte en dos lots. “Ha separat companys que compartien municipi d’origen i fins i tot familiars”, indica.
Per la seua part, la Paeria va anunciar la setmana passada que obrirà un expedient sancionador a l’empresa concessionària del servei, l’UTE Eulen-B. Biosca, al constatar “incompliments en els requisits establerts al contracte i falta de manteniment en zones verdes”.