SEGRE
última hora

Un detingut a Tàrrega per la mort a punyalades d'un jove

URBANISME

Oberta part de la nova vorera de rambla Ferran de Lleida

El tram obert. - SCD

El tram obert. - SCD

Publicat per
REDACCIÓ

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

Les obres de reforma de rambla Ferran de Lleida ja veuen la llum al final del túnel i prova d’això és que aquest dijous ja van obrir part de la nova vorera, que s’ha ampliat a costa d’eliminar un carril de circulació. 

El tram que s’ha obert és el comprès entre els carrers Anselm Clavé i Democràcia, mentre que el tram entre aquesta última via i Riquer encara continua tancat. La previsió és que els treballs acabin al llarg d’aquest mes.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking