URBANISME
Oberta part de la nova vorera de rambla Ferran de Lleida
Les obres de reforma de rambla Ferran de Lleida ja veuen la llum al final del túnel i prova d’això és que aquest dijous ja van obrir part de la nova vorera, que s’ha ampliat a costa d’eliminar un carril de circulació.
El tram que s’ha obert és el comprès entre els carrers Anselm Clavé i Democràcia, mentre que el tram entre aquesta última via i Riquer encara continua tancat. La previsió és que els treballs acabin al llarg d’aquest mes.
Lleida
REDACCIÓ