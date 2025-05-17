PARTITS
El líder del PP català, contra una confederació
El president del PP català, Alejandro Fernández, va venir ahir a Lleida per presentar a La Casa dels Gegants el seu nou llibre A calzón quitao. Un assaig en el qual aquest polític “assenyala el que jo crec que pot passar a Catalunya i Espanya, ja que està en marxa una operació il·legal, per convertir Espanya en una confederació plurinacional i tots els que creiem i respectem les regles del joc hem d’estar preparats per afrontar aquesta situació”. Al seu llibre Fernández també proposa “algunes receptes no exemptes de polèmica sobre les coses que crec que hem de fer com a partit per fer front a aquesta problemàtica”. El dirigent no va voler detallar quines d’aquestes mesures que planteja són polèmiques, però al seu llibre afirma que tant el PP basc com el català “són una autèntica trituradora humana de líders”, ja que “facis el que facis, Génova et defenestrarà”.