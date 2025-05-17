Lleida activa un pla integral per controlar la proliferació de coloms i tudons
Incorpora mesures com la revisió d’edificis on nien els coloms i la seva captura controlada i pels tudons es planteja el control reproductiu, la presència de falcons, espantalls acústics i la caça a l’Horta
La Regidoria de Sostenibilitat de l’Ajuntament de Lleida ha engegat un pla de reforç per controlar i reduir l’impacte de la presència massiva de coloms i tudons a la ciutat. El projecte, que s’estendrà fins al 2030, combina accions preventives, educatives i de control directe, amb l’objectiu de minimitzar les molèsties que aquestes aus generen en determinats espais urbans.
El pla, que ja ha començat a aplicar-se, inclou mesures com la retirada de nius, la introducció de falcons per fomentar l’estrès i la dispersió de les aus, vols dissuasius amb rapinyaires ensinistrats, ús de pirotècnia suau i espantalls acústics en zones de pernocta, així com actuacions cinegètiques a l’Horta. També es reforçaran les accions sobre edificis per evitar que els coloms hi trobin refugi, mitjançant la col·locació de barreres físiques i la instal·lació de gàbies de captura.
A més, es revisaran protocols municipals, es treballarà amb experts en fauna urbana, es realitzaran censos i es promouran campanyes de conscienciació ciutadana per evitar l’alimentació d’aquestes espècies i implicar els propietaris d’immobles en la solució.
El pla s’aplicarà de forma progressiva fins al 2030, amb un seguiment continu per avaluar-ne l’eficàcia i ajustar les accions segons els resultats obtinguts.