BARRIS
La Paeria treu a licitació la residència de Pardinyes
Després d’una consulta preliminar, amb un cànon anual fixat en 97.286 €. Es podran presentar ofertes fins al 30 de setembre
L’ajuntament va treure ahir a concurs públic el contracte per a la concessió per 50 anys del solar situat al número 2 del carrer Josep Pallach, a Pardinyes, per construir una residència per a persones grans, valorat en 4.864.304 euros, IVA inclòs. Un tràmit que es va portar a terme a última hora de la tarda després que en els últims mesos fes una consulta preliminar de mercat per determinar si hi havia interès per part d’empreses especialitzades en aquest tipus de serveis i que el ple aprovés les bases de la concessió en el ple del febrer passat. En aquest sentit, la consulta preliminar i l’informe de valoració de la finca han ratificat el cànon anual que plantejava l’ajuntament, que serà de 97.286 euros. El termini perquè les empreses interessades presentin oferta expirarà el 30 de setembre.
L’anterior govern municipal va projectar un alberg en aquest solar, però va desistir després de les protestes dels veïns, que van reclamar la residència que es va planificar feia més d’una dècada. El 2023 va convocar un primer concurs, però va quedar desert. Més tard, l’actual corporació va fer una consulta preliminar però, després de diverses pròrrogues, també va quedar deserta. Arran d’aquesta situació, la Paeria va redactar uns nous plecs amb l’esperança que a la tercera vagi la vençuda.
En aquest sentit, la Paeria va presentar el març passat les condicions dels plecs, en els quals va detallar que el 40% de les 90 places previstes a l’equipament serien públiques, mentre que en tindria unes altres 20 com a centre de dia. D’altra banda, la concessió també contempla la possibilitat d’incloure models alternatius com el cohousing (habitatges independents amb serveis comuns), a més de jardí, hort o solàrium. També oferirà serveis al barri com gimnàs, menjador o sala d’actes.