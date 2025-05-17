UNIVERSITAT
La UdL obre biblioteques en cap de setmana
Les biblioteques de la Universitat de Lleida (UdL) inicien avui un període d’obertura extraordinària per als seus alumnes amb motiu dels exàmens finals del segon quadrimestre. La de Ciències de la Salut obrirà aquest cap de setmana i els tres pròxims de 8.30 a 20.30 hores, igual que la de Lletres, que ja està en servei habitualment els dissabtes i diumenges. La d’Agrònoms obrirà els propers dies 24, 25 i 31 i l’1 de juny. La d’Igualada del campus de Pla de la Massa obrirà els dies 24 i 25, però només de 10.00 a 18.00 hores, i la de Ciències de la Salut del passeig Verdaguer, els dos caps de setmana següents en el mateix horari.