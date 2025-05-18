EMERGÈNCIES
Xoc d’un vehicle d’Ilnet i incendi de la càrrega en un altre
A Pius XII i Cappont, sense persones ferides
Dos vehicles de la neteja d’Ilnet van patir ahir dos incidents amb mitja hora de diferència. El primer va tenir lloc cap a les 13.00 hores, quan un d’aquests vehicles es trobava a l’avinguda Pius XII i, per una avaria, va col·lidir contra un vehicle que es trobava aparcat a la zona. Fonts policials van assenyalar que es van produir danys materials, però que cap persona no va resultar afectada. Trenta minuts després, es va produir un altre avís als serveis d’emergències per un incendi en un altre vehicle de neteja d’Ilnet. Aquest es trobava recollint fulles a l’avinguda de les Garrigues, en l’encreuament amb Doctora Castells, quan se li va incendiar la càrrega. Pel que sembla, podria haver estat al recollir una burilla. Els treballadors van actuar ràpidament i van abocar la càrrega a terra, on va acabar de cremar. Fins al lloc es van desplaçar dos dotacions dels Bombers. Tampoc no hi va haver afectats.