GENERALITAT
Lleida podrà rebre fins a 25 milions/any del Pla de Barris i la resta de municipis, 12,5
Dotat amb 1.000 milions en un lustre, finançarà entre el 50% i el 75% del cost segons la mida de la localitat. Es podran presentar projectes fins a l’octubre i la primera resolució serà al desembre
La Generalitat va anunciar ahir que invertirà mil milions d’euros en el pròxim lustre per al Pla de Barris, a raó de 200 per exercici, que permetrà que el municipi de Lleida pugui rebre fins a 25 milions per projecte i any anuals per reformar el Centre Històric –sempre que sigui un dels elegits–, mentre que la resta de municipis de la província podrien disposar de fins a 12,5 milions per als seus plans de millora urbana. Un anunci que va fer ahir el president de la Generalitat, Salvador Illa, que va detallar que hi haurà cinc convocatòries, una a l’any, que podran beneficiar més d’un centenar de poblacions i que la inversió final serà d’entre 1.600 i 1.700 milions d’euros una vegada se sumi l’aportació dels municipis.
L’Executiu preveu que la primera convocatòria sortirà aquest juliol i finançarà entre el 50% i el 75% del cost del projecte en funció de la mida del municipi sol·licitador. Concretament, a les ciutats de més de 50.000 habitants (a Lleida només hi ha la capital) el Govern assumirà el 50%; en els d’entre 20.000 i 50.000 (cap a Lleida), el 60%; per als d’entre 5.000 i 20.000 habitants, el 70%; mentre que per als que tinguin menys població el finançament serà del 75%.
Els municipis de més de 20.000 habitants podran optar a projectes amb un pressupost d’entre 6 i 25 milions d’euros, mentre que la forquilla per als de menys de 20.000 serà d’entre 3 i 12,5 milions. En aquest sentit, l’ajuntament de Lleida ja ha anunciat la intenció de presentar el seu projecte per transformar el Centre Històric, amb el qual preveu portar a terme més d’una trentena d’operacions per rehabilitar el barri i dotar-lo de més habitatge, zones verdes i espais comunitaris.
Val a recordar que la Generalitat ja va aprovar fa setmanes la llei de barris i ara haurà d’impulsar un decret per desplegar-la i regular les convocatòries. Una vegada estigui tramitat i aprovat, es farà la primera convocatòria al juliol i els municipis podran presentar els seus projectes entre el setembre i l’octubre.
Des del Govern van assenyalar que l’encarregada de decidir quins plans podran acollir-se a aquesta ajuda serà una comissió gestora formada majoritàriament per la Generalitat i amb un pes important (40%) de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i l’Associació de Municipis de Catalunya (AMC). La primera resolució es farà el 15 de desembre perquè els ajuntaments puguin començar a executar els plans a partir de l’1 de gener del 2026.
D’altra banda, les actuacions que prioritzarà el pla són la rehabilitació d’habitatges i la millora de la seua eficiència energètica, així com “la transformació física i l’eix sociocomunitari” per reduir desigualtats socials als barris que ho sol·licitin.
La zona triada ha de tenir menys de 15.000 € de renda per persona
Una de les condicions sine qua non fixades per la Generalitat perquè es pugui presentar un projecte al Pla de Barris és que l’àrea per reformar tingui una renda neta mitjana per persona inferior a la mitjana catalana, que actualment se situa en uns 15.000 euros anuals. Així mateix, un altre dels requisits és que l’àrea ha de ser “homogènia” i tingui continuïtat perquè no siguin projectes desagregats o en zones apartades sense que estiguin consolidades en la trama urbana. Paral·lelament, des de la Generalitat van assenyalar que el finançament del Pla de Barris s’haurà d’aprovar en cada pressupost anual i que els recursos per a la primera convocatòria del juliol, que s’haurien d’incloure en els comptes del 2026, ja estan garantits. El primer Pla de Barris el va impulsar el Govern de Pasqual Maragall el 2004.