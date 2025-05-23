Confusió per la nova zona blava de Lleida, que inclou places sense asfaltar
L'ajuntament ja ha senyalitzat la gran majoria dels nous 651 aparcaments de pagament, però no entren en servei fins al juny
La Paeria de Lleida ja ha senyalitzat la gran majoria de les 651 noves places de zona blava de rotació normal, baixa (verd) o alta (roja), però no entren en servei fins al juny, la qual cosa crea confusió entre conductors que aparquen i volen pagar amb l’aplicador, que no reconeix aquestes places. Fins i tot alguns paguen en parquímetres propers.
Vox va exigir a la Paeria que col·loqui cartells per evitar aquesta confusió. Les noves places inclouen les cinc de la imatge sense asfaltar al Canyeret, la qual cosa el cap de l’oposició, Xavi Palau (PP), va qualificar de “despropòsit” i hi veu un afany recaptatori.