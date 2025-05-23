EDUCACIÓ
Més patis d’escoles oberts fora d’horari
A les tardes i també els dissabtes
L’institut escola Mangraners s’ha incorporat a la iniciativa Patis Vius, que consisteix a obrir als veïns, i als mateixos alumnes, aquestes zones exteriors dels centres educatius cada dia després de finalitzar l’horari lectiu i també els dissabtes. L’alcalde, Fèlix Larrosa, va recordar que l’escola Príncep de Viana va ser la primera a oferir aquest servei i va anunciar que els següents col·legis que ja està programat que obrin els patis seran Joan XXIII i Joan Maragall. Va afegir que en les últimes hores dos més han manifestat a l’ajuntament l’interès a participar també en aquest projecte, encara que no va dir quins, i va apuntar que la idea és estendre aquest servei a tots els col·legis. També va destacar que l’objectiu d’aquesta iniciativa és que els joves “visquin i vegin l’escola fora de l’horari de classe”. “Aquí venen a fer colla, s’asseuen amb els amics... És un espai de trobada amb vocació de comunitat”, va afegir. Va assenyalar que serveix també per treballar amb els educadors projectes “especialment en clau de civisme i convivència i, sobretot, de pertinença”. “Volem donar la centralitat a l’escola fora de l’horari lectiu i educant en valors”, va concloure.