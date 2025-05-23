TRIBUNALS
Sense presó un pederasta a canvi d’un curs sexual
Condemnat a dos anys, la pena ha estat suspesa. El jove va abusar d’una nena de 10 anys, que era la fillastra del seu oncle
L’Audiència de Lleida va condemnar ahir in voce dos anys de presó i a cinc més de llibertat vigilada a un jove per abusar sexualment d’una nena, que era la fillastra del seu oncle. De fet el padrastre ja va ser condemnat a onze anys i mig de presó per agressió sexual a la mateixa nena, segons ha pogut saber aquest diari. El d’ahir va ser un judici per conformitat per uns fets que van tenir lloc el 2020 quan el condemnat tenia 19 anys i la víctima, deu. Li va fer tocaments.
Tanmateix, es va acordar suspendre la condemna perquè l’acusat no té antecedents i que compleixi uns condicionants: que no reincideixi en els propers quatre anys, faci un curs formatiu d’educació sexual, no s’aproximi a menys de 200 metres ni es comuniqui amb la víctima i que aboni els 5.500 euros dels 6.000 de la indemnització que falten per abonar. De fet, ahir va fer una transferència de 500 euros, la qual cosa li va servir perquè se li apliqués la circumstància atenuant de reparació del dany. Inicialment, la Fiscalia i l’acusació particular sol·licitaven una condemna de tres anys de presó.
Els abusos van tenir lloc quan l’acusat acudia a la casa del seu padrastre i es quedava a dormir, moment que l’ara condemnat aprofitava per fer tocaments a la nena.
Es dona la circumstància que la menor també va ser víctima d’abusos sexuals per part del seu padrastre i oncle del condemnat en el mateix període. El juny de l’any passat, l’Audiència de Lleida li va imposar onze anys i mig de presó. L’acusat la va recórrer davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que va ratificar la condemna.
S’ha de recordar que l’Audiència va condemnar el dijous de la setmana passada un home a tres anys i nou mesos de presó per abusar de la seua filla menor d’edat, exhibir-se davant d’ella, tenir pornografia infantil i maltractar-la, com va avançar SEGRE. Tanmateix, la pena va quedar suspesa durant cinc anys, en un cas similar al jutjat ahir.