Milers de lleidatans i forans omplen de menjar, música i bon ambient el recinte firal en el dia gran de l’Aplec del Caragol
“Aquí ens ho passem bé des dels nens fins als més grans”
Milers de persones van celebrar ahir amb tota l’esplendor la segona jornada de la XLIV Aplec del Caragol de Lleida ballant, menjant, bevent i retrobant-se amb familiars i amics en una jornada perfecta que va ser respectada fins i tot per la calor. La festa, que cada any bat rècords d’assistència, abaixarà avui el teló amb la tradicional cercavila per la ciutat.
“La felicitat absoluta.” Així definia ahir un penyista l’Aplec del Caragol, que en el seu dia gran va congregar milers de persones en un recinte firal de Lleida pres per l’olor de les brases, la música de les colles i les xarangues i que el bon rotllo i l’alegria van ser la tònica predominant des de primera hora del matí fins a altes hores de la matinada. Una jornada que, si no ho va ser, va estar a prop de ser perfecta en part perquè la calor, protagonista per a mal alguns anys, va donar una treva i va deixar una temperatura agradable tot el dia, però que no va evitar les guerres de pistoles d’aigua entre els més petits.
La festa va congregar lleidatans i forans de totes les edats i condicions i tots van destacar el bon ambient dels assistents. “Cada any supera les meues expectatives”, deia una veterana aplequista. “Em vaig estrenar l’any passat i ja no em vull perdre cap edició”, comentava un gadità que es va traslladar a Lleida fa poc més de tres anys. “Aquí ens ho passem bé des dels nens fins als grans, és amb diferència la millor festa de Lleida”, assegurava una mare abans de posar-se a ballar un dels himnes de l’Aplec, el Beso a beso.
Una de les novetats d’aquest any van ser els braçalets per controlar els accessos a la nit i la gran majoria de penyistes van lloar la idea “perquè no hi hagi incidents i poder disfrutar encara més”.
La marató festiva de tres dies acabarà avui, malgrat les reticències d’alguns que fan anys que demanen que l’Aplec duri una setmana, amb una rua pels carrers de Lleida formada per alguns valents que s’han mantingut desperts tota la nit. “És curiós, però malgrat estar cansat no te’n vols anar a dormir, no vols perdre’t cap instant d’aquesta festa”, assegurava un altre penyista. Poc més es pot afegir a aquesta frase per resumir el que és l’Aplec, la festa del bon rotllo.