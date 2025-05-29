INFRAESTRUCTURES
Denuncien incompliments en les proteccions de la MAT
Veïns de Butsènit diuen que la promotora només instal·larà làmines en 120 m. Asseguren que van acordar protegir-ne 300
Veïns de la partida de Butsènit han aixecat la veu contra la promotora d’una línia elèctrica d’evacuació d’una planta solar de Rascon Solar entre Alcarràs i Lleida que s’està construint en un marge de l’N-II. Segons afirmen els afectats, l’empresa no està complint les mesures de protecció acordades per a aquesta línia d’alta tensió (220 kW) soterrada quan passa a menys de 70 metres dels habitatges. D’acord amb el testimoni dels veïns de les quatre cases afectades, existeix un compromís contractual per instal·lar làmines que protegeixen de la radiació electromagnètica en aproximadament 300 metres de la infraestructura.
Tanmateix, asseguren que la promotora només preveu protegir uns 120 metres, menys de la meitat del tram acordat inicialment. Davant d’aquesta situació, els residents preveuen reunir-se avui amb representants de la promotora per demanar explicacions.
Les obres d’aquesta infraestructura comporten afectacions en la mobilitat. Concretament, els treballs que van començar fa un mes i tenen previst quedar enllestits a finals de juny alteren el trànsit a l’entrada i sortida de Lleida per l’N-II, en el tram comprès entre els punts quilomètrics 456 i 458.