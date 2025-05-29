Una fuita de gas obliga a tallar el carrer Bisbe Irurita de Lleida
La Guàrdia Urbana de Lleida ha tallat aquest dijous al matí el carrer Bisbe Irurita de la capital del Segrià per una fuita de gas en una canonada. Al lloc s'estaven realitzant unes obres. Els Bombers de la Generalitat han rebut l'avís a les 11.32 hores i han enviat al lloc 3 dotacions.
Es dona la circumstància que aquest mateix matí una alta fuita de gas ha obligat a desallotjar l'escola Francesco Tonucci de Lleida. Cap persona ha resultat ferida (més informació)
Ampliarem la informació