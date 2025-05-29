Sous dels doctorands: Un 63% diu que no pot viure dignament
Els que depenen de la universitat o de la Generalitat cobren 18.000 euros bruts a l’any en 12 pagues i els del ministeri de Ciència i Universitats, 20.000 en 14 pagues
Un 63,2% dels doctorands de la UdL (investigadors en formació) afirmen que amb el seu salari no poden viure dignament, un 38,5% diuen que poden estalviar i un 61,9%, que no es poden permetre viure sols. Així ho indica una enquesta que han respost 65 dels 120 doctorands.
Adrián Zarco, del col·lectiu Doctorands en Lluita, va detallar que els que depenen de la UdL o de la Generalitat cobren 18.000 euros bruts a l’any en 12 pagues i els del ministeri de Ciència i Universitats, 20.000 en 14 pagues. Un 73,85% dels enquestats asseguren haver d’exercir tasques, com classes o projectes, que corresponen al tutor, i un 66,7% diu “autoexplotar-se treballant” fora d’horari o en cap de setmana o vacances per arribar als seus objectius. Un 70,77% remarca que a durada del seu contracte és insuficient, per la qual cosa reclamen de nou l’extensió a un quart any. En aquest sentit, Zarco va anunciar que inicien una recollida de firmes per no perdre’l, ja que a la UdL ja ho van aconseguir. L’enquesta constata també que o 60,94% no veuen futur en la universitat (40,63%) o no ho saben (20,31%) i més de la meitat (53,8%) pateixen estrès, ansietat o depressió. “Fem una crida a universitats i administracions perquè millorin les condicions laborals i vitals de les persones que treballen en la investigació”, remarca.
Quatre de cada 5 estudiants de la UdL estan ‘cremats’
D'altra banda, un estudi sobre el benestar emocional dels estudiants, els professors i el personal tècnic de gestió i d’administració i serveis de la Universitat de Lleida (UdL) constata que quatre de cada cinc alumnes manifesten patir burnout (síndrome d’estar cremats). Aquesta és una de les conclusions presentades ahir pels professors de Cièncias Mèdiques Bàsiques Montserrat Rué, que a més és vicerectora d’Estudiantes, i Carles Forné, encarregats de processar els resultats de l’enquesta feta el 2023 a 1.234 estudiants, 296 professors i 172 membres del personal.
Entre l’alumnat, dos de cada cinc senten que les dificultats s’acumulen tant que no les poden superar-les, la meitat mostra simptomatologia depressiva i un de cada deu ha tingut idees de suïcidar-se o autolesionar-se.
Aquest percentatge és similar al del conjunt del sistema universitari català, però millor que el del conjunt de l’Estat, en el qual un 20% han tingut idees suïcides. Així mateix, l’estudi revela que entre l’estudiantat, les dones presenten més símptomes d’ansietat, depressió i trastorns de la conducta alimentària, a més d’esgotament emocional, estrès i menys satisfacció amb la vida. En canvi, els homes mostren més autoestima i resiliència, malgrat que reporten un consum de drogues més gran. Les persones del col·lectiu LGBTIQ+, migrants o racialitzades també tenen més risc de depressió i ansietat.