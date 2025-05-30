El ple de la Paeria dóna llum verda a licitar la nova concessió de l'Aula de Teatre
Amb els vots a favor del PSC i Junts, els 'no' d'ERC i les abstencions de PP, Vox i Comú
Els nous plecs augmenten la inversió uns 34%, fins als 36.700 euros anuals
El ple de la Paeria ha aprovat aquest divendres al matí la nova concessió de l'Aula Municipal de Teatre, que es convertirà en l’Escola Municipal d’Arts Escèniques. Ho ha fet amb els 14 vots a favor de PSC i Junts, els 4 vots en contra d'ERC i les 8 abstencions de PP, Vox i Comú de Lleida. Segons va explicar el govern muncipal en la comissió informativa celebrada fa una setmana, l'objectiu de la nova concessió és ampliar l’actual oferta formativa, limitada a l’àmbit teatral, a una altra que incorpori altres disciplines artístiques, com per exemple circ, dansa o animació. La concessió del servei finalitza el pròxim 31 d’agost, per la qual cosa la nova hauria d’entrar en vigor l’1 de setembre.
En el ple d'aquest divendres, el regidor d'Educació, Xavier Blanco, ha dit que amb els nous plecs la inversió augmenta un 34% fins als 36.7000 euros anuals, que incorporen espais com la Llotja per als usos de l'escola i ha defensat que es tracta d'una "aposta ferma per crear una escola pública de qualitat".
La regidora d'ERC, Sandra Castro, ha justificat el seu vot en contra senyalant que és "un model que privatitza el servei" –ha dit que ells a l'anterior mandat la volien municipalitzar però que a nivell econòmic no van poder fer-ho–, el contracte no s'ha dividit en plecs i considera que la licitació es "un abús i una aberració económica". Castro assegura que "posen ingresos unflats per a que els hi surtin els números" i que la concessió demana uns ingressos per l'ajuntament totalment fora de lloc.
En aquest sentit, Blanco li ha respost que el contracte que va fer ERC va generar tensió pressupostaria a l'escola i que ara ofereixen millor coordinació económica i estabilitat. A més, l'alcalde, Fèlix Larrosa ha afirmat que al 2018 volia municipalitzar l'aula, però els professors li van dir aleshores, i ara també, que no ho fes per qüestions de qualitat i professionalitat.
Per la seua part, Violant Cervera, de Junts, ha donat "un vot de confiança als nous plecs" i avisa que caldrà un acompanyament i seguiment al seu funcionament
Laura Bergés, del Comú, ha expressat els seus dubtes a nivell de la formació que podrà oferir la nova escola, tot i que admet que té elements positius.
La nova concessió serà administrativa de serveis, per gestionar aquesta escola i el programa formatiu no reglat d’arts visuals i plàstiques, que ara s’ofereix a través de la Universitat Popular de la Escola d’Art Leandre Cristòfol.