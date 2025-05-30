SOSTENIBILITAT
Projectes ambientals de més de 200 alumnes
El parc de la Mitjana va acollir ahir la clausura del programa Escoles Sostenibles Lleida, que promou l’educació ambiental i la conscienciació en matèria de sostenibilitat. L’acte va comptar amb la participació de quinze col·legis de Primària i el passat dia 22 van celebrar la clausura els estudiants de vuit centres Secundària. Entre les dos sessions, van congregar 262 persones, entre alumnes i docents, i cada centre va participar en una Fira de Projectes Ambientals en la qual van presentar les seues iniciatives. Es van centrar en la protecció i l’increment de la biodiversitat com a garant dels ecosistemes i la vida, la millora en la gestió de residus, l’hort escolar i l’estalvi de recursos energètics i de materials, entre altres qüestions. També hi va haver un espectacle del personatge Drapaire Musical, que va narrar un conte utilitzant materials de rebuig.