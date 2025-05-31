UNIVERSITAT
Cursos d’estiu de la Universitat de Lleida per despertar vocacions
Entre el 30 de juny i l’11 de juliol per a alumnes d’ESO, Batxillerat i FP. N’ofereixen una vintena i costen 40 euros
La Universitat de Lleida (UdL) ofereix una vintena de cursos d’estiu per a alumnes de segon, tercer i quart d’ESO, de Batxillerat i de Formació Professional (FP), en el marc del Campus Jove, amb l’objectiu de despertar vocacions i crear planter. Els tallers estan dissenyats perquè els joves explorin temes d’actualitat, com la impressió 3D, la salut mental, la comunicació i la sostenibilitat. Hi ha cursos sobre educació financera, mindfulness per superar l’estrès, tècniques de gamificació, una escape room sobre infermeria, parlar en públic, crear un curtmetratge, efectes visuals, programació amb Arduino, química, genètica humana i creació d’un fanzine, entre d’altres. Són impartits per professorat universitari i altres professionals i, a més de transmetre coneixements, volen fomentar l’esperit crític i la creativitat amb dinàmiques pràctiques, experiments i jocs de rol.
Anton Not, tècnic docent de Secundària i Batxillerat de l’Institut de Ciències de l’Educació de la UdL, va incidir que aquests cursos suposen una inversió per “crear vincles positius amb la universitat”.
Els tallers duren una setmana, tenen un cost de 40 euros i el termini d’inscripció acaba el 6 de juny. Es preveu impartir-los en dos tandes, uns del 30 de juny al 4 de juliol i els altres del 7 a l’11 del mateix mes i es poden trobar a https://www.ice.udl.cat/ca/activitats/campusjove-UdL/.
Not va indicar que en anteriors edicions del Campus Jove alguns dels alumnes de Secundària es van inscriure en un segon curs després d’acabar el primer, i fins i tot van repetir l’any següent.