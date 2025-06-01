Gabriel Masfurroll, propietari del Mi NovAliança: «Mai no vam pensar que pacients de Barcelona vindrien a tractar-se a Lleida»
Masfurroll defensa la col·laboració publicoprivada com a via per descarregar el sistema públic i retenir talent mèdic davant l’augment de demanda assistencial
“Mai no hauríem arribat a pensar que tindríem pacients de Barcelona que es venen a tractar a Lleida, hem fet una aposta i invertit en infraestructures per mantenir el talent”, afirma el propietari de Clíniques Mi, Gabriel Masfurroll. Valora que “la població ha crescut i l’esperança de vida s’ha allargat moltíssim, la demanda és infinita i l’Estat no té prou capacitat per resoldre-ho tot, per la qual cosa ens hem de repartir els papers, soc un gran defensor de la col·laboració publicoprivada. La doble cobertura genera una descàrrega de pressió per al sector públic i un punt de compensació molt desitjable per mantenir els professionals que surten del país per anar a altres mercats més ben remunerats”. Així mateix, assenyala que “les assegurances són molt més barates a Espanya perquè la majoria de països no tenen la nostra cobertura universal”.
Lleida
El meu NovAliança compta amb una plantilla pròpia de 297 persones, més un altre centenar de treballadors indirectes. Masfurroll explica que "la majoria de metges combinen l'activitat pública amb la privada per complementar els seus sous, però també hi ha professionals que es dediquen exclusivament a la privada".