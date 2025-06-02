Xavier Sanuy, gerent de la Perpetuo Socorro: «Som més àgils en visites a l’especialista, proves i operacions»
La Perpetu Socorro gairebé dobla la seua superfície davant de l’augment de pacients que busquen agilitat en operacions comunes
“La Covid ha canviat moltes coses, entre elles la importància que es dona a l’assistència sanitària”, afirma Xavier Sanuy, gerent de la clínica Perpetuo Socorro, que forma part del grup d’hospitals HLA d’Asisa. Considera que “tenim una sanitat pública boníssima, que arriba fins l’últim poble, els seus centres sanitaris funcionen i la més alta tecnologia és als grans hospitals públics, tret d’algunes excepcions, però hi ha la percepció que en els processos intermedis, com visites a l’especialista, proves i operacions hi ha molta llista d’espera”.
Lleida
Joan Martí Alegret
Afegeix que hi ha intervencions que no són de gran complexitat, com cataractes, hèrnies, histerectomia o pròstata, que “sí que són invalidants per a la vida diària”, per la qual cosa els pacients veuen important fer-les com més aviat millor i no haver d’esperar setmanes o mesos, i en això “la privada és molt més àgil”. Asisa va iniciar el 2019 un pla d’ampliació i millora de la Perpetuo amb una inversió prevista de 10,5 milions, que acabarà sent més gran. Gairebé ha duplicat la seua superfície després d’enderrocar un edifici adjacent que va comprar, i encara queden obres per fer en la primera planta i Urgències.
Afirma que “sens dubte” cal millorar la col·laboració entre la sanitat pública i privada, i destaca que a Lleida Salut només concerta activitat amb Mi NovAliança quan, a diferència de L’Aliança en el seu dia, no és propietat d’una mútua sense ànim de lucre, sinó d’una entitat mercantil, mentre que la titular d’Asisa és una cooperativa mèdica. Assenyala que una col·laboració més gran reduiria les llistes d’espera i que, a més, “els processos intermedis són més barats en la privada que en la pública”. La Perpetuo Socorro té una plantilla pròpia amb uns 150 professionals, uns 25 d’ells mèdics, a qui en cal sumar uns 75 amb contracte mercantil que també treballen en la sanitat pública.