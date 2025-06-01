El nou alberg de Seròs acull 32 temporers al maig i ajuda a trobar feina a la campanya de la fruita
L'espai complementa el pavelló 3 de Fira de Lleida, que obrirà dilluns amb 100 places i funcionarà fins al 31 d'agost
El nou alberg de temporers de Seròs ha tancat la seva primera etapa d'activitat amb un balanç molt positiu. Durant el mes de maig, l’equipament ha atès 32 persones —30 homes i 2 dones— en situació regular i sense allotjament, catorze de les quals han trobat feina abans d’esgotar l’estada màxima de deu dies. Així ho ha detallat la delegada del Govern a Lleida, Núria Gil, en declaracions a l’Agència Catalana de Notícies (ACN).
La delegada ha valorat molt positivament el funcionament d’aquest nou recurs, gestionat pel Consell Comarcal del Segrià i finançat per la Generalitat i la Diputació de Lleida, que pretén garantir un "sostre digne" a les persones que arriben a treballar al camp abans de l'inici del dispositiu d’estiu. “Ha estat una experiència molt bona”, ha afirmat Gil, destacant la importància de donar resposta a les necessitats d’allotjament fora dels mesos més intensos de la campanya agrària.
L'alberg, que ofereix 40 places durant els mesos de maig i setembre, està ubicat en dos mòduls d’un recinte construït el 2017 per una empresa fructícola de Seròs, situat en terme municipal de Fraga (Baix Cinca). L'espai disposa de lliteres, dutxes, cuina equipada, aire condicionat i servei de bugaderia. El transport dels usuaris des de Lleida fins a l’equipament ha estat cobert per un servei de taxi sufragat pel Consell Comarcal, i s’ha comptat també amb vigilància privada 24 hores, finançada per la Diputació.
Els sis últims usuaris allotjats al centre marxaran aquest dilluns, just quan s’engega el dispositiu d’estiu amb l’obertura del pavelló 3 de la Fira de Lleida. Aquest espai oferirà 100 places d’allotjament nocturn fins al 31 d’agost per a persones transeünts de la campanya de la fruita, amb serveis de dutxes, àpats i bugaderia.
Des del Govern, ja s’estudia l’obertura de nous albergs per a futures campanyes, amb l’objectiu de continuar garantint condicions dignes d’acollida i d’ocupació per als treballadors temporers que contribueixen a la vital campanya agrària del Baix Segrià.